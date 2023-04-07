Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков может посетить "Мотовилихинские заводы"

Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков в рамках второго дня рабочего визита в Пермь вместе с гендиректором оборонного холдинга "Технодинамика" Игорем Насенковым планирует посетить "Мотовилихинские заводы", сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники. По данным издания, во время визита может обсуждаться гособоронзаказ.

В Пермском крае расположены девять предприятий Ростеха, на которых трудится свыше 30 тыс. человек. И госкорпорация планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ), где будут готовить 2 тыс. мультиквалифицированных рабочих ежегодно.

Напомним, по итогам прошлого года "Мотовилихинские заводы" отчитались о выполнении гособоронзаказа в полном объеме. С 2018 года предприятие находится в процедуре конкурсного производства.