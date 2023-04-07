В Херсонской области задержан агент СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника, собиравших данные о дислокации и перемещении войск, об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, целью сбора сведений была корректировка артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Напомним, 5 апреля украинский самолет приземлился в поле в Клинцовском районе Брянской области РФ, и это заметили местные жители. Они сразу сообщили об этом правоохранителям. Пилот рассказал, что выполнял задание за 50 тысяч гривен. От него требовалось сделать фото по команде своего ведущего.