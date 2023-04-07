07 Апреля 2023
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Принят закон об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов и растений

Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за причинение вреда краснокнижным растениям и грибам.

В пояснительной записке отмечается, что Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года относит к числу основных вызовов и угроз экологической безопасности сокращение биологического разнообразия, усиление деградации земель и почв, сокращение количества видов растений. А в настоящее время эффективность уголовно-правовой защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной. В ряде регионов в течение последних лет наблюдается значительное увеличение случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу. Особенно актуальна эта проблема для регионов, где произрастает много уникальных видов, характерных только для этих регионов, - Дальнего Востока, горного Алтая, Крыма.

Например в Крыму и Севастополе подвергаются варварской вырубке рощи фисташки туполистной, древесина которой обладает ценными свойствами. А местные власти сетуют на то, что привлечь преступников к уголовной ответственности трудно, так как, по действующему законодательству, это требует значительного размера вырубки. В результате в Севастополе более 100 деревьев были срублены, но это не позволило квалифицировать размер вырубки, как значительный, и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Предлагается дополнить статью 260 УК РФ пунктом о незаконном уничтожения, повреждении, добыче, сборе и обороте особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или  охраняемым международными договорами РФ. Нарушителя привлекут к обязательным работам до 480 часов, исправительным работам до двух лет, принудительным работам или приговорят к лишению свободы до четырех лет с возможным штрафом в миллион рублей.

На днях Минприроды РФ подготовило проект приказа, который утвердит перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ. Из нового списка исключат 102 вида, численность которых восстановилась, а предлагается включить 165 новых видов. В итоге под охрану попадут 739 растений, мохообразных, грибов, лишайников и водорослей.

Теги: растения, грибы, закон, уголовная ответственность



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