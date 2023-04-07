Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо на съемках ток-шоу

Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ. По данным Telegram-канала "112", у 54-летнего мужчины появилась отдышка и повысилось давление. На площадку вызвали скорую помощь.

Ведущая программы Лера Кудрявцева рассказала изданию "78": "Перед самыми съёмками совсем плохо стало, онемела половина лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Ну, нервы, нервы".

Медики из скорой помощи выявили у Пригожина транзиторную ишемическую атаку, но госпитализировать продюсера не стали.

Иосиф Пригожин недавно попал в скандал, связанный с "утечкой" его предполагаемого телефонного разговора с миллиардером Фархадом Ахмедовым. Сам продюсер заявляет, что разговор – подделка. В опубликованном разговоре двух мужчин звучит критика власти, специальной военной операции и персонально Владимира Путина.