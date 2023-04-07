В Астраханской области по поручению губернатора сотрудники соцфонда РФ оперативно оказывают помощь семьям участников СВО

Управляющий отделением соцфонда России по Астраханской области Сергей Кодюшев накануне встретился с матерями и жёнами мобилизованных жителей Икрянинского района. Цикл таких встреч проводится во всех муниципалитетах по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Глава Икрянинского района Наталья Бутузова отметила, что с каждой семьёй мобилизованного работают специалисты центра социального обслуживания населения. Много вопросов уже удалось решить. Они касались получения различных выплат и бытовых вопросов. Сейчас семьям помогают опилить деревья, вскопать огороды, привести в порядок участки после зимы. За счёт бюджетных средств проводят работы по благоустройству. Задачи отрабатывают в ручном режиме по мере их возникновения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, на встречу пришли представительницы 15 семей участников СВО. Им рассказали о работе комитета семей воинов Отечества (КСВО), куда каждая из них может обратиться за помощью. Благодаря широкой сети отделений КСВО по всей стране, сотрудники комитета имеют возможность помогать оставаться на связи со своими семьями бойцам из разных регионов.

Также Сергей Кодюшев вместе с коллегами посетил две семьи мобилизованных в селе Бахтемир и рабочем посёлке Красные Баррикады. Супруги воинов рассказали, что поддержка со стороны власти оказывается постоянно.

«Нас не бросают. Звонят постоянно из центра соцобслуживания, спрашивают, нужна ли какая-то помощь», - говорит супруга мобилизованного из Красных Баррикад Виктория.

Управляющий астраханским отделением социального фонда отметил высокий уровень работы муниципалитета с семьями участников СВО в Икрянинском районе.