07 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: tehnomil.net

В сеть утекли секретные документы Пентагона о военной помощи Украине

В сети появились секретные документы Пентагона с подробным описанием планов военной помощи США и НАТО Украине. В документах, появившихся в Twitter и Telegram, описаны особенности подготовки Киева к предстоящему наступлению.

В Пентагоне не стали отрицать утечку, заявили, что в курсе происходящего и изучают проблему.

По данным The New York Times, в одном из секретных документов приводится смета расходов на поставки артиллерийских систем HIMARS. В другом описывается состояние 12 украинских боевых бригад, включая их оснащение и даты, когда они могут быть готовы к бою.

Эксперты считают, что документы хоть и кажутся весьма правдоподобными, могли быть все же либо намеренной утечкой, либо фейком.

Также один из документов содержит оценку числа российских военных, погибших в зоне конфликта, и это число значительно ниже того, что публично приводят западные правительства.

Между тем, источник издания "Ведомостей" в спецслужбах сообщил, что гриф NOFORN на опубликованных документах означает, что их запрещено показывать американским союзникам.

Теги: пентагон, секретные материалы, украина



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