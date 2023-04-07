07 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга готовы приступить к реализации проекта туристического кода города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, где обсуждался текущий статус реализации проекта туристического кода уральской столицы.
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Ранее Екатеринбург вошел в список городов, которые получат федеральные средства на развитие туристической инфраструктуры. Инвестиции пойдут на реализацию сразу нескольких направлений. В обширном списке – улучшение событийной и выставочно-ярмарочной инфраструктуры, благоустройство, туристская навигация и совершенствование архитектурного облика центральных кварталов. Планируется, что все это позволит объединить ключевые объекты притяжения и места отдыха горожан и туристов.

Планом предусмотрены установка малых архитектурных форм, создание арт-объектов, размещение современных туалетных модулей, монтаж архитектурной подсветки исторических зданий. Также запланированы приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора и другие мероприятия по развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортной городской среды. Основная часть работ должна быть выполнена уже к августу 2023 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в ходе совещания Алексей Орлов заслушал доклады профильных заместителей и руководителей структурных подразделений. Так, согласно озвученной информации, между администрацией Екатеринбурга и департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области в скором времени будет подписано соглашение о предоставлении субсидий из регионального бюджета. После этого городские власти смогут приступить уже к непосредственной реализации проекта.

Также было отмечено, что в высокой степени готовности находится проектно-сметная документация и арт-концепции. Уже налажены контакты с потенциальными поставщиками оборудования и элементов благоустройства.

Алексей Орлов на совещании по реализации проекта туристического кода центра Екатеринбурга(2023)|Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

"В ближайшее время мы получим достаточно большой объем средств, которые пойдут на большой проект в год 300-летия Екатеринбурга – создание туристического кода. К каждому мероприятию программы следует относиться с особым вниманием", - подчеркнул градоначальник на совещании.

Напомним, о создании туристического кода города было объявлено в мае прошлого года. Сообщалось, что жители также смогут принять в этом участие.

Позже в мэрии Екатеринбурга рассказали, что планируется сделать в рамках формирования туристического кода столицы Урала. В частности, в центральной части будут установлены информационные интерактивные стелы, мобильные передвижные ТИЦ для авиаперевозок и передвижения наземным транспортом.

Теги: код, проект, Орлов, реализация, Екатеринбург



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