Родители подали на "Госуслугах" более 500 тыс. заявлений в первый класс

Более 520 тыс. заявлений на зачисление ребенка в первый класс подано через "Госуслуги" за первые дни работы сервиса. Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.

В ведомстве отмечают большой прирост: в прошлом году через портал было подано 320 тыс. заявлений за полгода. Услуга работает в каждом регионе России.

Лидерами среди подачи заявлений стали: Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, Ханты-Мансийский АО — Югра и Челябинская область. Интересно, что Москвы в этом списке нет.

Подать заявление в первый класс по прописке можно до 30 июня. Министерство считает, что проще всего это сделать через "Госуслуги", так как многие поля там заполнятся автоматически, родителям остаётся выбрать школу, льготы и другие условия. Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет.

На днях депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова, которой удалось записать своего ребенка в первый класс через портал mos.ru только после изрядной нервотрепки, подняла вопрос о том, чтобы дать возможность подавать обычные бумажные заявления на зачисление ребенка в школу. Ее поддержали председатели профильных комитетов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поражать людей в правах навязыванией цифровых сервисов недопустимо, уверена Филатова. Это право граждан, а не обязанность, - пользоваться ими.

В первый класс в 2023 году пойдут почти 2 млн детей.