07 Апреля 2023
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Политика ДНР и ЛНР
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Пушилин обратился к жителям ДНР из-за годовщины образования республики

И.о. главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с годовщиной провозглашения республики. По его словам, в апреле 2014 г. "было положено начало долгожданному возвращению домой, в Россию".
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"Именно тогда мы ощутили всю мощь и непоколебимость нашего русского единства, мы поверили в себя и твердо обозначили свою волю. Своей главной цели мы уже достигли: мы – неотъемлемая часть Большой Страны. Навсегда", - написал Пушилин в своем telegram-канале.

Пушилин "от всей души поблагодарил" каждого жителя республики за то, что "тогда, Русской весной 2014 г., мы все вместе сделали самый первый, важный и решительный шаг".

Теги: Денис Пушилин, ДНР, годовщина



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