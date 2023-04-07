07 Апреля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Депутат Госдумы Ринат Аюпов уверен, что участие Туркмении в МТК «Север–Юг» выгодно всем участникам проекта

Участники мотопробега «Каспий – море дружбы» во главе с губернатором Игорем Бабушкиным накануне посетили Туркменбаши и Ашхабад.

мотопробег, игорь бабушкин, мотоцикл(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Туркменистан входит в число ключевых партнёров Астраханской области и страны в целом. В 2022 году руководство прикаспийского государства присоединилось к процессу развития международного транспортного коридора «Север – Юг». В связи с этим региональное правительство предложило рассмотреть возможность партнерского взаимодействия в рамках формирования Каспийского кластера.

мотопробег, мотоциклисты(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, в этом году в Ашхабаде на Российско-Туркменском бизнес-форуме подписано соглашение о сотрудничестве и меморандум о намерениях по созданию логистического центра Туркменистана в портовой особой экономической зоне Астраханской области.

ринат аюпов, депутат гд(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"За мотопробегом "Каспий - море дружбы", который возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, следят не только в нашем регионе, но и за его пределами. Туркменистан входит в число ключевых партнёров нашей области, а логистический центр, который планируют построить, послужит примером для других партнёров из прикаспийских государств. Уверен, что это решение станет выгодным для всех сторон», - считает  депутат Госдумы Астраханской области Ринат Аюпов.

Теги: мотопробег, каспий-море дружбы, депутат аюпов, игорь бабушкин, туркменистан, ашхабад



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