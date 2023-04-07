Депутат Госдумы Ринат Аюпов уверен, что участие Туркмении в МТК «Север–Юг» выгодно всем участникам проекта

Участники мотопробега «Каспий – море дружбы» во главе с губернатором Игорем Бабушкиным накануне посетили Туркменбаши и Ашхабад.

Туркменистан входит в число ключевых партнёров Астраханской области и страны в целом. В 2022 году руководство прикаспийского государства присоединилось к процессу развития международного транспортного коридора «Север – Юг». В связи с этим региональное правительство предложило рассмотреть возможность партнерского взаимодействия в рамках формирования Каспийского кластера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, в этом году в Ашхабаде на Российско-Туркменском бизнес-форуме подписано соглашение о сотрудничестве и меморандум о намерениях по созданию логистического центра Туркменистана в портовой особой экономической зоне Астраханской области.

"За мотопробегом "Каспий - море дружбы", который возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, следят не только в нашем регионе, но и за его пределами. Туркменистан входит в число ключевых партнёров нашей области, а логистический центр, который планируют построить, послужит примером для других партнёров из прикаспийских государств. Уверен, что это решение станет выгодным для всех сторон», - считает депутат Госдумы Астраханской области Ринат Аюпов.