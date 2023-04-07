07 Апреля 2023
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Наука и техника В России
Фото: скриншот / Twitter / Известия

Рогозин предлагает строить на орбите станцию для ударов по врагу из космоса

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагает строить на орбите "принципиально новую автоматическую станцию оборонного назначения". С этим он связывает будущее российской пилотируемой космонавтики. При этом научная работа на орбите ему кажется скучной и ненужной ("невыразительная научная программа").

"Война эта - надолго, противостояние - навсегда, и нужно подчинить все наши интересы в космосе выполнению задач обороны России из космического пространства - разведке, противодействию усилиям США и НАТО в околоземном пространстве и, если понадобится, ударам по врагу из космоса. Впрочем, это уже совсем другая история", - пишет Рогозин в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что текущие планы Роскосмоса, откуда Рогозин был уволен (и так и не был назначен ни на какую другую госдолжность), более миролюбивые и направленные на сотрудничество.

Теги: дмитрий рогозин, орбитальная станция, роскосмос



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