07 Апреля 2023
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Образование Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников лично контролирует ход строительства кампуса мирового уровня НГУ

Губернатора Новосибирской области побывал на площадке строительства объектов кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

кампус нгу, андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников ознакомился с ходом работ по строительству учебного корпуса и досугового центра Специализированного учебно-научного центра НГУ, комплекса общежитий.

кампус нгу, стройка, строители(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На данный момент строители ведут работы по устройству внутренних стен учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, отделке помещений под индивидуальный тепловой пункт, монтажу оборудования ИТП, а также кровельные работы. Завершено устройство перегородок в подземной части комплекса общежитий. Ведутся работы по устройству внутреннего пространства, отделке помещения под ИТП, подземной части комплекса, кровельные работы.

кампус нгу, стройка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован к сентябрю 2024 года.

кампус нгу, стройка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников рассмотрели задачи развития кампуса Новосибирского государственного университета 5 марта 2021 года. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ.

кампус нгу, стройка, андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Строительство кампуса мирового уровня НГУ, наряду с возведением СКИФа, – флагманский проект программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», реализуемой под контролем правительства региона.

Теги: кампус, нгу, андрей травников, академгородок 2.0



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