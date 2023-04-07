Для тюменцев провели телемост с военнослужащими в зоне СВО

Первый телемост "Тюмень – зона СВО" состоялся в военном комиссариате Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С родными и близкими пообщались порядка 30 военнослужащих подразделения "Кедр".

Супруга воина-сибиряка, награжденного медалью "За отвагу" Александра рассказала о помощи, которая оказывается семьям военнослужащих.

"Всех ждем, любим, гордимся. Есть психологическая помощь. Нас приглашают на всякие мероприятия. Меня приглашали на 8 Марта, ребенка поздравляли. Я очень рада, что есть отзывчивые люди, которые помогают военнослужащим. Я очень жду всех наших мужчин, чтобы они вернулись и встретились со своими семьями", - заявила она.

Заместитель военного комиссара Тюменской области Сергей Вакатов заявил, что практика проведения таких телемостов обязательно будет продолжаться, в зависимости от выполняемых подразделениями задач и технических возможностей.

Представитель командования подразделения от имени всех бойцов обратился к тюменцам и выразил благодарность всем кто поддерживает военнослужащих, отправляет гуманитарную помощь, помнит о них. Он подчеркнул, что военным это очень важно.

Телемост был организован командованием Центрального военного округа при непосредственном участии Правительства Тюменской области.