С полок магазинов могут исчезнуть Activia, Alpro, Actimel и Danone

Французская компания Danone собирается отказаться от использования в России своих глобальных брендов, таких как Activia, Alpro, Actimel и собственно Danone. Производитель молочной продукции объясняет это желанием сделать международные бренды "более релевантными для локального рынка", пишут "Известия".

Варианты могут быть разными. Например, может быть расширена продукция уже имеющихся у Danone локальных брендов вроде "Простоквашино"

Ранее сообщалось, что Danone собирается продать свои активы в России местному менеджменту и покинуть страну (на фоне проведения СВО). При этом право использовать глобальные бренды вряд ли останется за новым собственником.