Уралец, не желая платить таксисту, пытался его зарезать: приговор суда

Суд на Среднем Урале вынес приговор жителю поселка Староуткинск. Его признали виновным в покушении на убийство и надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае прошлого года, когда мужчина находился в гостях у сестры. Во время застолья у них произошла ссора, после которой он решил уехать домой и вызвал такси. Но поскольку денег у него не было, уралец придумал хитрый план: убежать от таксиста, не расплатившись.

Приехав на такси к своему дому, он попросил у родственника одолжить ему 1,5 тысячи рублей, чтобы расплатиться с водителем, но денег у того не оказалось. Тогда мужчина сказал, что ему нужно ехать по другому адресу, которым оказалось безлюдное место рядом с лесом. Таксист понял, что его хотят обмануть, и стал требовать у пассажира оплатить поездку.

Началась словесная перепалка, в ходе которой клиент выхватил из кармана походный складной нож и ударил водителя в голову. Однако таксист оказался не робкого десятка и оказал мужчине активное сопротивление. Получив отпор, злоумышленник скрылся, но затем был задержан.

Как отметили в прокуратуре, в суде он пояснил, что убивать таксиста не хотел, а удар ножом нанес, чтобы "напугать" шофера и пресечь конфликт. Однако представленные доказательства опровергли эту версию.

Шалинский районный суд вынес уральцу свой приговор: семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. А после выхода его будет ждать ограничение свободы на шесть месяцев.