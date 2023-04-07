Бьет электрошокером и кусает за морду. В Нижнем Тагиле девушке после стрижки вернули полуживую собаку

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на местный салон "Гав Мяу", куда отвела своего питомца - собаку мальтипу Майли на стрижку. По словам Ксении, с утра собачка была бодрой и активной, однако уже через 15 минут пребывания в салоне ее супругу позвонили со словами: "приезжайте, собаке плохо". По прибытию мужчине вручили полуживого питомца.

Инцидент произошел 26 марта. Как рассказала Ксения в своих соцсетях, грумер (она же владелица заведения) заявила, что ничего с собакой не делала - та якобы уже бы уже лежала, когда она пришла.

"У нее отказали все лапы, исчезло зрение, один глаз окосел, шея не держала голову, просто болталась, дыхания практически не было. Предположение, что это может быть, не смогли дать в клинике. Мы экстренно повезли ее в ближайшую клинику "Веселый Шпиц". Ей поставили капельницы и надели кислородную маску. Через 3 часа дыхание нормализовалось. Далее мы экстренно направились в клинику в Екатеринбург, в реанимацию", - рассказывает хозяйка Майли.

Поскольку собака находилась в крайне тяжелом состоянии, ее на пять дней поместили в круглосуточный стационар, однако состояние не улучшалось. После провели МРТ головного мозга, УЗИ сердца и брюшной полости, анализ крови, осмотр невролога, анализ на желчные кислоты. Результаты крови показали интоксикацию неясной этиологии. Это значит, что с такими последствиями Майли должна была проглотить наркотики, сильнейшую машинную химию или крысиный яд. Ксения утверждает, что ничего такого дома они не держат, с собакой по улице гуляют только летом, и то чаще держат ее на руках



"Предположили асфиксию (удушение) или, вероятнее всего, отравление. Далее нас выписали со словами: "мы не знаем, что с вашей собакой, и как ее лечить". Так как причины не знают и диагностировать что-то дальше невозможно", - написала Ксения.

Вторым потрясением для девушки стали сообщения от других, уже бывших клиентов салона, после публикации поста про Майли. Как оказалось, после посещения "Гав Мяу" хозяевам отдавали животных "в пьяном" состоянии, те тряслись, чувствовали себя плохо и долго отходили от процедур. Историями о хозяйке салона поделились и якобы бывшие работники. По их словам, женщина кусала животных в ответ, избивала, запуская в них расчески и другие предметы, выдирала колтуны не распутывая, зашивала раны на живую, аргументируя тем, что собаки быстро забывают боль, доводила щенят до полуобморочного состояния путем тряски головы, и возможно, использовала, электрошокер.



Предоставить видео с камер наблюдения в салоне Ксении отказались, поскольку в заведении якобы вовсе не установлено видеонаблюдение. В это же время девушке продолжают поступать сообщения от посетителей и бывших работников салона, которые жалуются на хамское и неадекватное поведение грумера и ее супруга.



"Наш план действий: привести собаку в более-менее состояние, поговорить с этой женщиной лично, разослать информацию во все доступные источники, Роспотребнадзор, прокуратура и суд. Это под вопросом, что что-то выйдет, так как животные никому особо не интересны. В любом случае, предпринимать мы что-то да будем. За такие действия человек разумный должен нести ответственность. Еще меня удивляет, что столько историй с этого места, а открылось все только сейчас", - написала Ксения.

В салоне Накануне.RU все обвинения назвали фейковыми и пообещали предоставить доказательства позднее.