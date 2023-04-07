Захарова назвала сатанистами сторонников того, что пол – вопрос самоидентификации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает сатанистами тех, кто считает, что пол – вопрос самоидентификации.

"Мировая секта свидетелей гендерно-половой самоидентификации. Если услышите от кого-то подобное, знайте, перед вами – сектант", - написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее выяснилось, что Англиканская церковь рассматривает вопрос о том, чтобы прекратить называть Бога Отцом и использовать "гендерно-нейтральные термины". Об этом заявил епископ Личфилда и зампредседателя курирующей этот вопрос литургической комиссии Майкл Ипгрейв.