07 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральцу грозит пять лет колонии за удар по лицу полицейского

Жителю уральского города Качканар грозит тюремный срок за применение насилия к сотруднику полиции. Он ударил силовика в лицо.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 14 января около дома №47 на 5 микрорайоне Качканара. Пьяный уралец применил насилие к водителю следственно-оперативной группы дежурной части МО МВД "Качканарский". Страж порядка прибыл по сигналу о противоправных действиях по указанному адресу и находился при исполнении обязанностей.

В итоге дебошир умышленно нанес удар рукой по лицу полицейскому, причинив тому физическую боль и ушибы. В дальнейшем злоумышленник полностью признал свою вину.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Качканарский городской суд. Как уточнили в прокуратуре, ранее мужчина уже был неоднократно судим. Санкция статьи за нападение на полицейского предусматривает до пяти лет колонии.

Теги: полицейский, дело, Качканар



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