Армия России уничтожила 50 солдат одесской морской охраны
ВКС РФ уничтожили пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны.
Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек, сказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулев.
Удар нанесли в районе населенного пункта Велетенское.
В конце марта мы сообщали, что ВС России уничтожили в Одесской области ангар с беспилотниками украинских войск. Удар был нанесен по объекту в районе Сухого Лимана.
А в феврале российские войска уничтожили цеха авиазавода в Харькове, в которых модернизировались беспилотники.