Армия России уничтожила 50 солдат одесской морской охраны

ВКС РФ уничтожили пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны.

Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек, сказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулев.

Удар нанесли в районе населенного пункта Велетенское.

В конце марта мы сообщали, что ВС России уничтожили в Одесской области ангар с беспилотниками украинских войск. Удар был нанесен по объекту в районе Сухого Лимана.

А в феврале российские войска уничтожили цеха авиазавода в Харькове, в которых модернизировались беспилотники.