Доллар – 82, евро – выше 90: рубль продолжает падение на бирже

На Мосбирже утром в пятницу, 7 апреля, стоимость доллара перешагнула отметку в 82 руб. Американская валюта прибавила к закрытию вчерашних торгов уже рубль. Тот же тренд и с евро – европейская валюта стоит уже выше 90 руб. Также растет и курс юаня. В последний раз рубль стоил так дешево в апреле 2022 года.

В Минфине России при этом не видят повода для беспокойства и возлагают большие надежды на дорогую нефть. Раз цены на энергоносители повысились, в страну будет поступать больше валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Эксперты продолжают утверждать, что к ослаблению рубля привело стечение обстоятельств, множества факторов, а не какое-то одно явление. При этом они отмечают, что национальная валюта ослабляется на фоне высоких цен на нефть и падения доллара на глобальных рынках.

Аналитики полагают, что доллар может закрепиться на текущей позиции, но скорее все же немного снизится.