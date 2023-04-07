На Ямал приехал министр МЧС России Александр Куренков

На Ямал приехал министр МЧС России Александр Куренков. Сегодня ночью его встретил глава региона Дмитрий Артюхов. Видео со встречи опубликовал telegram-канал "Пул 89", передает корреспондент Накануне.RU.

Глава МЧС прибыл на учения "Безопасная Арктика", финал которых состоится уже сегодня.

Межведомственное учение "Безопасная Арктика – 2023" - масштабный проект, в рамках которого, в суровых климатических условиях, специалисты отрабатывают новейшие способы и методы спасения терпящих бедствие. В арктических реалиях испытывают около двух десятков новейших и перспективных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения.

Учения охватили территори трех субъектов Российской Федерации: Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Основной площадкой для отработки практических действий учений станет поселок Сабетта.