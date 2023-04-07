07 Апреля 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: МЧС РФ

На Ямал приехал министр МЧС России Александр Куренков

На Ямал приехал министр МЧС России Александр Куренков. Сегодня ночью его встретил глава региона Дмитрий Артюхов. Видео со встречи опубликовал telegram-канал "Пул 89", передает корреспондент Накануне.RU.

Глава МЧС прибыл на учения "Безопасная Арктика", финал которых состоится уже сегодня.

Межведомственное учение "Безопасная Арктика – 2023" - масштабный проект, в рамках которого, в суровых климатических условиях, специалисты отрабатывают новейшие способы и методы спасения терпящих бедствие. В арктических реалиях испытывают около двух десятков новейших и перспективных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения.

Учения охватили территори трех субъектов Российской Федерации: Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Основной площадкой для отработки практических действий учений станет поселок Сабетта.

Теги: Александр Куренков, Безопасная Арктика, учения



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