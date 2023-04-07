07 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция опровергла информацию о дебоше в "Кольцово", устроенного бойцом Емельяненко

Полиция на транспорте по УрФО опровергла новость о неадекватном поведении бойца Александра Емельяненко в "Кольцово", а также о некорректных действиях сотрудников линейного отдела МВД России.

Напомним, очевидцы утверждают, что Емельяненко устроил дебош при посадке на самолет до Москвы. Спортсмен якобы был сильно пьян, справил нужду прямо на пол аэропорта, ругался с сотрудниками "Кольцово" и угрожал охранникам избиением. Подоспевшая полиция, вместо того, чтобы оформить бойца за хулиганство, якобы стала с ним фотографироваться.

Емельяненко все же пустили на самолет, но алкоголь продавать отказались.

В полиции опровергли слова очевидцев. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, 6 апреля в 18.20 к полицейским воздушной гавани действительно обратились представители службы авиационной безопасности. Они попросили выяснить, почему возле автобуса, который должен был отвезти пассажиров к самолету до "Домодедово", произошло скопление граждан.

"Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что причиной активности людей стало желание сфотографироваться с одним из пассажиров рейса. Каких-либо фактов нарушения общественного порядка выявлено не было. От граждан или представителей компаний-перевозчиков в дежурную часть линейного отдела полиции заявлений или сообщений также не поступало. Информация о некорректных действиях сотрудников ЛО МВД России в аэропорту Кольцово не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Теги: Емельяненко, Кольцово, дебош, полиция



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