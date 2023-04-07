Глава СК заинтересовался попыткой похищения ребенка из коляски на Урале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку нападению на работника магазина и попытке похищения ребенка в уральском городе Качканар.

Ранее в Сети появились видеозаписи, на которых неизвестный мужчина ведет себя неадекватно. В одном случае он напал на сотрудницу магазина и применил к ней насилие. А в другой раз злоумышленник предпринял попытку взять из коляски чужого ребенка, но его вовремя остановила мать малыша.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку по размещенной информации и представить ему доклад. Отдельно глава СК потребовал дать всей этой ситуации правовую оценку.

Ранее в местной полиции заявили, что нарушитель порядка хорошо известен правоохранительным органам. В МВД Качканара уверили, что "лицо будет привлечено по всей строгости закона".