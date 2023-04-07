07 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: sledcom.ru

Глава СК заинтересовался попыткой похищения ребенка из коляски на Урале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку нападению на работника магазина и попытке похищения ребенка в уральском городе Качканар.

Ранее в Сети появились видеозаписи, на которых неизвестный мужчина ведет себя неадекватно. В одном случае он напал на сотрудницу магазина и применил к ней насилие. А в другой раз злоумышленник предпринял попытку взять из коляски чужого ребенка, но его вовремя остановила мать малыша.

Житель Качканара, пытавшийся похитить ребенка(2023)|Фото: скриншот видео из группы "Подслушано в Качканаре" / vk.com/podslushanokach

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку по размещенной информации и представить ему доклад. Отдельно глава СК потребовал дать всей этой ситуации правовую оценку.

Ранее в местной полиции заявили, что нарушитель порядка хорошо известен правоохранительным органам. В МВД Качканара уверили, что "лицо будет привлечено по всей строгости закона".

Теги: Бастрыкин, ребенок, похищение, Качканар



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Развитие сюжета:

Ранее 07.04.2023 11:23 Мск Уральца, пытавшегося украсть ребенка из коляски, отправили на лечение

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.04.2023 12:14 Мск В Качканаре неадекватный мужчина пытался украсть ребенка из коляски


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