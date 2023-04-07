В РАНХиГС при новом руководстве взялись за обеление пенсионной "реформы"

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) полагают, что пенсионная "реформа" в России оказала значительное влияние на основные параметры системы социального обеспечения.

Положительными сторонами "реформы" стали снижение численности пенсионеров по старости, повышение экономической активности населения старших возрастов, следует из материалов исследования старшего научного сотрудника лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктора Ляшка, с которыми ознакомился РБК. Отрицательными же стали, полагает эксперт, стали рост безработицы среди людей старшего возраста и зарплатного неравенства между молодыми и пожилыми.

Напомним, "реформу" объявили в 2018 г. Возраст выхода на пенсию поэтапно стали повышать для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65.

РАНХиГС при ректоре Владимире Мау, известном "гайдаристе", был одним из главных "мозговых центров" по разработке пенсионной реформы. Судя по всему, и после прихода на смену ему Алексея Комиссарова направление экономической мысли в вузе не особо изменилось?

Экономист Никита Кричевский считает, что РАНХиГС зачем-то занялся "обелением" повышения пенсионного возраста.

"Причем, обеляет он, используя статистические (количественные) показатели, пренебрегая аналитическими (качественными). Так, снизилась численность пенсионеров по старости, повысилась экономическая активность старших возрастов (доля работающих к общей численности возрастной группы), уменьшилась нагрузка на пенсионную систему", - комментирует Кричевский.

Мы уже писали, что если социальная политика в стране не изменится, то новое повышение пенсионного возраста в 2028 году будет практически неизбежным.