В водоеме Сысертского района нашли тело мужчины, провалившегося под лед на квадроцикле

На одном из водоемов поселка Двуреченск Сысертского района было обнаружено тело пропавшего мужчины. Как оказалось, погибший 1959 г.р. катался на квадроцикле по тонкому льду и провалился в воду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Предварительно, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, однако точную причину назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.

О подробностях происшествия рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, тело пришлось искать почти сутки.

"Несмотря на то, что поисковые мероприятия по обнаружению провалившегося под лед человека начались ещё вчера, 5 апреля, найти тело при помощи пяти водолазов, прибывших в эпицентр печальных событий на судне с воздушной подушкой "Славир", удалось только сегодня. Тело мужчины обнаружил специалист-подводник Олег Саласкин", - отметил полковник.

Личность погибшего быстро удалось определить. Им оказался местный житель 1959 г.р. - информацию подтвердил сын, которого вызвали на место происшествия. Горелых отметил, что трагедия произошла из-за необдуманных действий пенсионера, который решил проехаться по весеннему льду на тяжелом транспортном средстве.

"По такому льду чревато ходить даже пешком. Один из двуреченцев, сооружавший на берегу пирс, чтобы летом было удобно купаться, видел рискованного мужчину и то, как заглох его квадроцикл, но помочь был не в состоянии в силу опасности для собственной жизни. Точная причина смерти погибшего будет установлена в ближайшее время соответствующими специалистами. По одной из версий, мужчина в тот роковой день отправился не только прокатиться "с ветерком", но и порыбачить на расстоянии примерно 300-400 метров от берега. Насколько эта информация соответствует действительности, будет установлено в ближайшее время в ходе проверочных мероприятий. Что касается самого квадроцикла, утонувшего вместе с хозяином на глубине 5 метров, то его можно будет попытаться извлечь из подводного плена только после того, как полностью сойдет лед. Транспортное средство находится на дне, а тело рыбака было сразу подо льдом в так называемой "шуге" - мелких фрагментах льда", - рассказал Горелых.

Напомним, что только за 5 апреля в Свердловской области зафиксированы четыре случая провала людей под лед, спасены 33 человека.

Специалисты ГИМС отмечают, что лед на водоемах региона если и есть, то он непрочный и по всей толщине напитан водой. При передвижении по нему создается реальная угроза провала. А в МЧС в очередной раз напоминают свердловчанам, что выходить на лед водоемов небезопасно.