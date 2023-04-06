В МИДе встретились с послом США для обсуждения задержания журналиста WSJ

В МИД РФ состоялась встреча с послом США, в ходе которой обсуждалось задержание американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. С послом штатов в Москве Линном Трейси встретился замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В ходе разговора было доложено, что корреспондент был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений. Для этого Гершкович использовал свой статус журналиста, что квалифицирует его действия как шпионаж.

"Отмечено также, что раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Э.Гершковича, бесперспективна и бессмысленна. Вопрос же о доступе к нему представителей американского посольства, которые были своевременно уведомлены о факте задержания, решается с учетом имеющейся консульской практики и законодательства РФ", - добавили в ведомстве.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец является не первым иностранцем, которого в России хватают за руку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что корреспондента "взяли с поличным".

В свою очередь бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* заявил, что Гершкович приезжал в Екатеринбург якобы не для шпионажа, а для встречи с экс-мэром Евгением Ройзманом*. Он также отметил, что американский журналист не настолько глуп, чтобы рисковать своей свободой, будучи под постоянным наблюдением.



*Евгений Ройзман, Алексей Венедиктов внесены Министерством юстиции РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.