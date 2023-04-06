Минобороны: Российская армия не дала украинским военным контратаковать ДНР

Солдаты российской армии пресекли попытку контратаки штурмовой группы украинских военных в сторону населенных пунктов Водяное и Никольское в ДНР. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Загорное Запорожской области", - заявил Конашенков.

Он также доложил о потерях ВСУ на этих направлениях: 35 солдат, две бронированные боевые машины, два пикапа и гаубицы Д-20 и Д-30.

Также, 5 апреля в районе Авдеевки велись активные действия по захвату опорного пункта противника, в ходе которого командир 53-й механизированной бригады ВСУ заявил о добровольном сложении подразделения в составе 14 человек и желании сдаться. Со стороны российских бойцов огонь был прекращен, а поскольку уже было темное время суток, украинских военных разместили в блиндаже. Утром их должны были вызвать в тыловую зону российской группировки, однако ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу - всего выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. В результате, все 14 человек погибли.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ в течение суток нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах", - добавил представитель Минобороны.