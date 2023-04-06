Гособвинение просит посадить Кара-Мурзу* на 25 лет

Журналист и политолог Владимир Кара-Мурза* может отправиться в колонию строгого режима на 25 лет. Именно такое наказание запросил гособвинитель в Мосгорсуде. Об этом сообщает его адвокат Мария Эйсмонт.

7 апреля на прениях выступит сторона защиты, после чего каждая из сторон получит право на реплики. Только после этого журналист сможет выступить с последним словом.

Кара-Мурза* с апреля 2022 года находится в СИЗО, его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ при проведении спецоперации. Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ. Также в июле в отношении его завели дело об осуществлении деятельности нежелательной организации.

*Признан в России иностранным агентом.