Подростков, терроризирующих пенсионерку в свердловском поселке, могут поставить на учет в ПДН

Полиция нашла группу подростков, которые уже полгода издеваются над пенсионеркой из пос. Черемухово (Свердловская область). Школьники пинали и испражнялись на дверь пожилой женщины, а после разбили балконное окно. О начале проверки и вероятной постановки малолетних хулиганов на учет в ПДН Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОМВД России по Североуральску.

Согласно информации ведомства, по факту порчи имущества уже проводится проверка. Сумма ущерба составила 3 тыс. рублей. Личность подростков установили, после чего те рассказали свою версию событий. По их словам, они отдыхали в квартире одного из подростков и играли в телефоны. В какой-то момент школьнику 2008 г.р. стало скучно и он вышел на балкон. Там хулиган нашел стеклянные бутылки и стал намеренно кидать на третий этаж, где проживала женщина, пока не услышал звон разбитого стекла.

"Полицией вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.17 КоАП РФ, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с не достижением несовершеннолетнего возраста привлечения к административной ответственности. По данному факту материалы направлены на рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Североуральска для принятия мер воздействия к родителям и подросткам, а также для решения вопроса о постановки несовершеннолетних на профилактический учет в ПДН", - отметили в полиции.

В настоящее время инспектором ПДН проводится дополнительная проверка по вновь открывшимся обстоятельствам, совершенным этими же подростками.