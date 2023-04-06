"Мы регулярно отбиваемся от DDoS-атак": в Госдуме объяснили сбой в трансляции заседания

В трансляции пленарного заседания Госдумы в интернете сегодня произошел сбой. Редакция "Дума ТВ", которая и ведет прямые эфиры из парламента, принесла извинения за техническую неполадку.

"Мы постоянно работаем над повышением безопасности и действительно регулярно отбиваемся от DDOS-атак. Нашу корпоративную почту, как заметили зрители, не взломали, но мы нередко фиксируем попытки входа в наши учетные записи с чужих аккаунтов", - сообщили в редакции.