МВД Ингушетии объявило вознаграждение за информацию о напавших на пост ДПС

Министерством внутренних дел по Ингушетии готово заплатить вознаграждение за помощь в розыске подозреваемых в нападении на пост ДПС "Волга-14", которое произошло 27 марта.

Разыскивается Микаил Ахмедович Мошхоев (родился 21 октября 1998 г.), Амир Бадрудинович Боков (родился 11 ноября 2001 г.), Амирхан Туханович Гуражев (родился 20 мая 1989 г.), Адам Магомедович Оздоев (родился 12 декабря 1987 г.), сообщает республиканское МВД.

За информацию, которая поможет раскрыть данные преступления, назначена выплата в 3 млн руб.