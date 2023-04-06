В Челябинской области главе района предъявили обвинение в мошенничестве на 4 млн рублей

В Челябинской области главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу предъявлено обвинение в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2019-2021 гг. он, являясь адвокатом, похитил более 4 млн рублей у коммерческой организации, интересы которой представлял. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, в ноябре 2020 г. в Катав-Ивановском районе сорвали выборы главы муниципалитета. Большинство депутатов проголосовали против единственного кандидата действующего главы района Евгения Киршина, который руководил муниципалитетом с 2011 года. В муниципалитете был объявлен повторный конкурс, в котором приняли участие 13 человек, в том числе и действующий глава района Евгений Киршин. Однако позже Киршин добровольно отозвал свою кандидатуру. Победителями стали Николай Шиманович и Сергей Харитонов. 28 января перед голосованием Харитонов снял свою кандидатуру, в результате депутаты единогласно проголосовали за Шимановича.