Си Цзиньпин готов позвонить Зеленскому – источник

Председатель КНР Си Цзиньпин готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, он постарается выбрать для этого подходящий момент, передает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

Это итог сегодняшних переговоров Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.

Ранее украинский президент заявлял, что хотел бы пригласить Си Цзиньпина в Киев. "Мы готовы принять его [Си Цзиньпина] здесь. Я хочу поговорить с ним. Я общался с ним еще до полномасштабной войны. Но в течение всего этого года, больше чем один год, мы [не общались]", - сказал Зеленский в интервью Associated Press.