На Уралмаше приступили к установке Краснознаменной группы

Рабочие приступили к установке Краснознаменной группы на площади Первой пятилетки. Информацию об этом подтверждают в пресс-службе мэрии.

На данный момент на площадке Уралмаша идут подготовительные работы к установке конструкции, территория ограждена. Ранее в горадминистрации заявляли, что Краснознаменную группу собираются установить к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом году мэрия уральской столицы провела опрос на официальном портале города, касающийся места размещения монумента. При этом Плотинка, где до 2013 года и находилась группа, даже не рассматривалась.

Уже во время голосования глава города Алексей Орлов заявил, что лучшее место для Краснознаменной группы – это Уралмаш. В итоге местом для архитектурной композиции была выбрана площадь Первой Пятилетки. Этот вариант из четырех предложенных набрал 41,8% от общего числа проголосовавших.