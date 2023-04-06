Устроивший поножовщину школьник из Прикамья ударил одноклассника ножом шесть раз

13-летний подросток, напавший на своего одноклассника с ножом в Асовской образовательной школе Березовского округа, нанес ему не менее шести ударов. Два из них были в шею, сообщает telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, инцидент произошел во время урока русского языка. Одни школьники заходили в кабинет и сдавали пересказ, другие ждали за дверью. Там и произошло нападение. Школьник продолжал бить ножом одноклассника пока тот не убежал.

Причиной якобы стала травля, которой будто бы систематически подвергался напавший школьник.

Пронести оружие он смог, потому что в школе не было металлоискателя.

Как сообщало Накануне.RU, следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство". Обстоятельства произошедшего, мотивы поступка и тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшего устанавливаются.

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, стабильное. Он находится в Кунгурской больнице, ему оказывается необходимая помощь.