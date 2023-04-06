06 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Президент "Урала" надеется, что финальный матч с ЦСКА в Екатеринбурге соберет полный стадион

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов прокомментировал выход своей команды в решающую стадию Кубка России.

Напомним, во вторник "Урал" стал первым финалистом Пути РПЛ, обыграв на своем поле московский "Спартак". В финале команда встретится с московским ЦСКА, накануне одолевшим самарские "Крылья Советов". Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал, соперником в котором станет лучшая команда из Пути регионов.

Как отметил Григорий Иванов, ЦСКА – это достойный оппонент.

"Наши матчи с ним всегда проходят напряженно. В Кубке у нас одна задача: пройти как можно дальше. Надеемся, что дома снова соберем полный стадион, как и на игре со "Спартаком". Поддержка болельщиков добавляет игрокам сил", - приводятся слова президента в официальных соцсетях "Урала".

Григорий Иванов(2019)|Фото: Накануне.RU

Ранее главный тренер уральцев Виктор Гончаренко также отмечал, что горячая поддержка на "Екатеринбург-Арене" помогла победить "Спартак".

Как сообщало Накануне.RU, своими ожиданиями от предстоящих матчей с "Уралом" в финале Пути РПЛ поделился наставник ЦСКА Владимир Федотов.

Теги: Урал, ЦСКА, стадион, матч, Иванов



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