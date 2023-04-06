Доллар по 81: Рубль укрепится благодаря высоким ценам на нефть - Силуанов

Доллар во второй половине дня в четверг, 6 апреля, торговался на Мосбирже дороже 81 рубля. Это рекордное значение с прошлого апреля. В Минфине России при этом не видят повода для беспокойства и возлагают большие надежды на дорогую нефть. Раз цены на энергоносители повысились, в страну будет поступать больше валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Тенденции бывают в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону", - прокомментировал министр ситуацию в эфире телеканала "Россия".

Он напомнил, что курс рубля плавающий, Центральный банк не ограничивает его, динамика курса отражает приток и отток валюты из страны, а на эти валютные потоки уже влияет торговый баланс.