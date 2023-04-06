06 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Участников СВО обучили стрельбе из антидронового ружья под Екатеринбургом 

Участников специальной военной операции обучили обращению с антидроновым ружьем. Учения прошли в открытой местности под Екатеринбургом.

Дроны на поле боя используют, чтобы следить за расположением противника, однако антидроновое ружье способно заглушить беспилотник на дистанции до 2 км. Сейчас, по словам бойцов, это важная боевая единица.

Солдату достаточно прицелиться и "выстрелить", после чего на связь врага с дроном будет потеряна, все спутники станут красными, а экран - серым. В ближайшие недели бойцы снова отправятся в зону СВО, прихватив на передовую инвентарь, на котором проходили обучение. Технику, в том числе несколько антидроновых пушек военнослужащим передали от проекта "Народный фронт. Все для победы!"

"Будем дальше поддерживать наших ребят, которые сейчас работают в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас запрос не только на технику, то есть квадрокоптеры и антидроновые ружья, но и на автомобили высокой проходимости и запчасти для них", - добавил представитель "Народного фронта" Игорь Русинов.

Теги: антидроновое ружье, СВО, дрон, Екатеринбург



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