Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Речь идет о тех предприятиях, которые занимаются выпуском боеприпасов различной номенклатуры, в том числе артиллерийские и авиационные боеприпасы.

Шойгу проинспектировал цеха производства современных средств поражения. Представители руководства предприятий доложили министру, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры. Кроме того, успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции.

Глава Минобороны провел рабочее совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на котором особое внимание обратил на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа.