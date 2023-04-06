Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии "террориста"

Белорусские и российские спецслужбы провели операцию по задержанию некого "террориста" в Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая в Кремле на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Он не уточнил, о каком человеке идет речь.

За последнее время в поле зрения СМИ попадало только одно задержание россиянина на территории Белоруссии – жителя Тульской области Алексея Москалева, который сбежал из-под домашнего ареста, находясь под следствием по делу о дискредитации армии РФ в соцсети "Одноклассники".