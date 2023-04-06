В Миассе жителям запретили ходить в лес и разводить костры

На территории Миасса в Челябинской области введен особый противопожарный режим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Жителям запрещается посещать леса, разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан до 20 тыс. рублей, для должностных лиц до 60 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 800 тыс. рублей.

Ранее особый противопожарный режим был введен на территории Катав-Ивановского района. В 22 муниципалитетах установлен третий класс пожарной опасности.