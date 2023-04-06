06 Апреля 2023
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Лукашенко предложил "свезти все ядерное оружие в одну кучу и уничтожить"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил уничтожить все ядерное оружие, имеющееся в мире. Так он ответил на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил против размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии.

"Надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено. <…> Я считаю, что ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все", - сказал Лукашенко журналистам на переговорах Союзного государства в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российское тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии.

Теги: александр лукашенко, ядерное оружие, запрет



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