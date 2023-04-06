Если мы начнем казнить наших избирателей, это не поможет улучшить международную обстановку – Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституциональному законодательству Андрей Клишас раскритиковал коллег из нижней палаты парламента за новые высказывания в поддержку снятия моратория со смертной казни.

Ранее депутат-"единоросс" Олег Морозов заявил, что позиция Конституционного Суда по поводу смертной казни "может быть уточнена", а аргументом за возвращение казней назвал "изменение международной обстановки".

"Хорошо, что позицию Конституционного Суда <…> определяют другие люди. Не думаю, что если мы начнём казнить наших граждан (избирателей), то это поможет исправить международную обстановку, сторонникам смертной казни нужно, конечно, подумать над аргументацией", - написал Клишас в своем Telegram-канале.