06 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба Совета Федерации

Если мы начнем казнить наших избирателей, это не поможет улучшить международную обстановку – Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституциональному законодательству Андрей Клишас раскритиковал коллег из нижней палаты парламента за новые высказывания в поддержку снятия моратория со смертной казни.

Ранее депутат-"единоросс" Олег Морозов заявил, что позиция Конституционного Суда по поводу смертной казни "может быть уточнена", а аргументом за возвращение казней назвал "изменение международной обстановки".

"Хорошо, что позицию Конституционного Суда <…> определяют другие люди. Не думаю, что если мы начнём казнить наших граждан (избирателей), то это поможет исправить международную обстановку, сторонникам смертной казни нужно, конечно, подумать над аргументацией", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Теги: андрей клишас, конституционный суд, смертная казнь



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