Против Грузии введены первые санкции США

Власти США ввели первые санкции против Грузии – четырем судьям запрещен въезд в страну. Причина – "участие в существенной коррупции" в виде принятия политизированных решений в пользу власти.

Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе "подвергнуты визовым санкциям в соответствии с актом 7031(с) финансирования текущего фискального года", который касается "внешнеполитических операций и связанных с ними программ" Государственного департамента, приводит "Ъ" сообщение Госдепа. Перечисленные судьи, а также члены их семей (супруги и дети) не смогут получить американские визы.

Решение носит бессрочный характер.