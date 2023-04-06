06 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: МБУ &quot;Центр организации дорожного движения&quot;

Второй проекционный пешеходный переход появился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появился еще один проекционный пешеходный переход. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он расположен на перекрестке улиц Никонова и Царской вблизи гимназии №104.

Это уже вторая подобная "зебра" в уральской столице: ранее такой же установили на улице Степана Разина около гимназии №120 и детского сада №278. Как отмечают в мэрии, места для проекционных пешеходных переходов выбираются неслучайно. Поскольку они призваны обеспечить одинаково хорошую видимость дорожной разметки при любой погоде, приоритетными локациями для установки являются перекрестки около детских образовательных учреждений.

Принцип работы следующий: по обе стороны улицы устанавливаются проекторы, которые белым и желтым цветом подсвечивают уже нанесенную дорожную разметку. Благодаря такой технологии "зебры" становятся видны издалека, особенно в темное время суток.

Как добавили в городской администрации, в Екатеринбурге запланирована установка еще одного проекционного пешеходного перехода. Он появится у дома 53 по улице Амундсена. Рядом расположены детсады №54 и №14, а также лицей №109.

Теги: переход, пешеходы, Екатеринбург



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