В Челябинске водитель грузовика врезался в мост и скрылся

В Челябинске водитель грузового тягача, перевозивший кран-трубоукладчик врезался в путепровод, повредив его, и скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Челябинска, ДТП произошло вечером 5 марта на проспекте Победы. Водитель грузового тягача Скания с прицепом, который перевозил кран-трубоукладчик, врезался в низ пролетного строения путепровода, повредив его, и уехал.

Водителя установили. На него составили административные протоколы за оставление места ДТП и повреждение путепровода.