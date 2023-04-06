06 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: ЛДПР

Слуцкий предложил создать "нейросеть Жириновского"

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя открытие памятника Владимиру Жириновскому, которое состоялось сегодня, в первую годовщину его смерти, заговорил о создании "нейросети Жириновского": ЛДПР приняла решение создать при Университете мировых цивилизаций исследовательский Институт для изучения наследия Владимира Жириновского, где будут оцифрованы все его научные труды, выступления, письма, комментарии.

"При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм "Жириновский". К разработке будут привлечены ведущие отечественные специалисты. Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире – о том, что и предвидел Владимир Вольфович", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.

Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 г. Похоронили его 8 апреля 2022 г. на Новодевичьем кладбище. На церемонии присутствовало немного гостей. Сегодня, в первую годовщину со дня смерти политика, на его могиле на Новодевичьем кладбище появился памятник Жириновскому.

Памятник Владимиру Жириновскому на его могиле(2023)|Фото: ЛДПР

Теги: Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, нейросеть



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