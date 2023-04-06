Казнить нельзя помиловать: Беглов согласовал сохранение «Нарвской заставы» и ликвидацию школы Берггольц

Изменения в закон «об охранных зонах» согласован губернатором Петербурга Александром Бегловым. Соответствующий документ был опубликован на сайте Смольного. Дома «Нарвской заставы» остаются под защитой законодательства до 2029 года. Складам Кокоревых и школе поэтессы Ольги Берггольц повезло меньше. Петербург продолжает стремительно терять свой культурный облик, а жителям «хрущевок» все еще грозит переселение «на выселки».

На официальном сайте администрации Смольного опубликовали документ, согласно которому губернатор Петербурга Александр Беглов согласовал внесение изменений в закон № 820-7 «об охранных зонах». Согласно ему, из-под охранного законодательства выводится ряд архитектурных объектов, включая знаменитые склады Кокоревых и школу, где училась поэтесса Ольга Берггольц. Они должны быть ликвидированы для реализации крупных проектов - Большого Смоленского моста и высокоскоростной магистрали для поездов из Москвы.

Решение судьбы «Нарвской заставы», вокруг которой разразился громкий скандал, отложили на 2029 год. Интересно, что действие программы развития застроенных территорий (РЗТ), в рамках которой порядка 160 домов должны были быть уничтожены, заканчивается в том же 2029 году. Против уничтожения культурного наследия Петербурга выступили местные жители, эксперты и градозащитники. Общими усилиями им удалось отсрочить принятие варварского решения, но не обезопасить территорию окончательно.

СМИ отмечают, что при губернаторе Беглове Петербург продолжает терять свой культурный облик. За последние годы город лишился десятков знаковых памятников архитектуры. Петербуржцам приходится отстаивать возможность сохранения каждой частички истории отдельно. Например, не стихает борьба за спасение дома Басевича. Несмотря на очевидную незаинтересованность Смольного, а в отдельных случаях противодействие, здание еще можно спасти, уверены активисты.

При этом под угрозой находится не только исторически ценная архитектура, но и жилые дома, расположенные в комфортных и благоустроенных районах Петербурга. Речь идет о программе комплексного развития территорий (КРТ). Согласно ей, жители «хрущевок» и «панелек» могут лишиться своего жилья взамен на неравноценную альтернативу без соблюдения количества помещений, учета района проживания. Фактически, чиновники Смольного лоббируют возможность переселения жителей центральной части города «за КАД», в спальные районы. На сегодняшний день проект, который также как и инициатива уничтожения школы Берггольц и складов Кокоревых была внесена самим губернатором, находится в стадии заморозки из-за волны возмущений от петербуржцев. Однако уже в следующем году проблема снова станет актуальной.

При Александре Беглове горожане вынуждены бороться не только за сохранение культурного наследия Петербурга, но и за свое собственное жилье.