При поддержке "Ноябрьскнефтегаза" в ямальских городах и поселках прошел День оленевода

В Ноябрьске и Муравленко отметили День оленевода. Яркий праздник собрал жителей и гостей Крайнего Севера. Посетители торжества познакомились с культурой и бытом коренного населения Ямала, покатались на оленьих упряжках, попробовали национальную кухню и приняли участие в мастер-классах.

Интерес зрителей привлекли народные состязания: прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, перетягивание палки. Одними из самых захватывающих соревнований были гонки на оленьих упряжках. В них традиционно участвуют и женщины, и мужчины. Как сообщили Накануне.RU организаторы, мероприятие прошло при поддержке "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". Предприятие предоставило призы победителям. Так, самая ловкая погонщица оленей в Муравленко стала обладательницей снегохода "Буран".

Ранее в этом году при поддержке нефтяников прошли национальные праздники в Ханымее, Халясавэе, Надыме и Русскинской. Победители гонок на оленях также получили сертификаты и снегоходы от компании. А почетным гостем в Ханымее стал народный артист России Юрий Розум, который вместе с командой преподавателей творческих вузов провел мастер-классы для воспитанников школ искусств.

По словам главы города Муравленко Елены Молдован, День оленевода – это большая встреча семей коренных малочисленных народов Севера, поэтому подготовка к празднику всегда основательная.

"Гонки на оленьих упряжках, чествование лучших работников Сугмуто-Пякутинской общины, конкурс красавиц-рукодельниц, ярмарка, национальный колорит – потрясающее зрелище для жителей и гостей города. Во многом праздник удался благодаря поддержке "Ноябрьскнефтегаза", который по давней традиции выступил партнером мероприятия", – подчеркнула Молдован.

Генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов добавил, что компания считает важным сохранять культуру и чтить традиции коренного населения.

"Наша поддержка местных общин касается разных сфер жизни. Компания помогает тундровикам с топливом и продуктами, снабжает их строительными материалами, снегоходами, инструментами и мобильными электростанциями. И мы будем продолжать эту деятельность", – рассказал Алексей Огородов.

Поддержка мероприятия стала возможна благодаря программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Она реализуется с 2012 года и направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании.