06 Апреля 2023
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Политика ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба президента РФ

Путин пообещал "отодвинуть" украинские силы на безопасное для Донецка расстояние

Владимир Путин пообещал врио главы ДНР Денису Пушилину "отодвинуть" украинские силы на такое расстояние от Донецка, чтобы город не мог подвергнуться обстрелам.

"Они своих не жалеют, ведут себя в высшей степени цинично и жестоко. Наша задача отдвигать их, чтобы они находились на безопасном для нас расстоянии. Все будем делать", - заявил президент России.

Он добавил: "ВСУ на одном из участков уничтожили сегодня 14 своих военных, которые сдавались в плен. <…> К сожалению, мы имеем дело с киевским режимом, который жесток по отношению не только к нашим гражданам, но и к своим".

Пушилин заявил, что обстрелы уже уменьшились примерно в два раза, но это связано с усилением ПВО: "Безусловно, в повестке сейчас основной для нас вопрос связан с обстрелами, и как раз на последней встрече с Вами мы обсуждали – я просил, к Вам обращался по поводу усиления ПВО и контрбатарейной работы. Это было сделано. Я Вам скажу – обстрелы уменьшились, по той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза".

Теги: владимир путин, донецк, денис пушилин



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